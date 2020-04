Insgesamt 80 leere Bierkisten wurden vom Gelände einer Brauerei in Klagenfurt gestohlen. „Die Täter drangen im Zeitraum zwischen 14. und 16. März gewaltsam in das Betriebsgelände ein. Dabei wurde ein Maschendrahtzaun durchschnitten“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Der Brauerei entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro.