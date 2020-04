Zwei Männer aus Frankreich, die schwer an Covid-19 erkrankt sind, sind am Mittwochabend zur Behandlung nach Salzburg geflogen worden. Um 18.30 Uhr landete ein aus der nordostfranzösischen Stadt Metz kommender Militärhubschrauber mit zwei Patienten am Flughafen. Auch ein dritter Patient aus dem Ausland wird künftig in dem Spital behandelt werden.