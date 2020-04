Ein Blick auf die aktuellen Zahlen des Landes OÖ lässt leise hoffen. Im Tagesvergleich (Montag 11.30 Uhr bis Dienstag 11.30 Uhr) gab es 59 Neuinfizierte. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Über dem Berg ist man aber noch lange nicht, die Zahl der Personen in ärztlicher Behandlung steigt weiter an. Aktuell gibt’s 1358 Infizierte (Stand 2. April/ 8 Uhr), 367 konnten sich wieder erholen. Zum Vergleich: Vor genau einer Woche hatten wir in Oberösterreich noch mit täglichen Zuwächsen von bis zu 166 Personen (25. März auf 26. März) zu kämpfen.