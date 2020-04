Es war eine historische Sitzung im Salzburger Landtag am gestrigen 1. April. Denn das heimische Parlament hatte sich selbst eine Reduzierung der Abgeordneten im Sitzungssaal auferlegt. So war nur die Hälfte der sonst 36 Mandatare anwesend. Die nötigen Abstände um die Ansteckungsgefahr zu verringern, konnten so eingehalten werden. Auch die Regierungsbank rund um Landeshauptmann Wilfried Haslauer wurde erweitert und beispielsweise Landesrat Stefan Schnöll nahm gut drei Meter weiter auf einem sonstigen Platz der FPÖ seinen Sitz ein. Durch die Maßnahmen konnten wichtige Gesetze im Zusammenhang mit der Corona-Krise geändert werden – 13 an der Zahl. Unter anderem musste das Stadtrecht von Salzburg aus dem Jahr 1966 geändert werden um eine Gemeinderatssitzung ausfallen lassen zu können. Auch die 250 Millionen zusätzlichen Euro im Budget von Finanzreferent Christian Stöckl wurden einstimmig absegnet, wie übrigens alle Gesetzesänderungen. FP-Chefin Marlene Svazek sprach von einem Vertrauensvorschuss. Die Opposition müsse jederzeit Einblick in die Ergebnisse bekommen.