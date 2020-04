Abstand mit Autos

Was sich nach außen hin als reines Coveralbum darstellt, ist für Kandace Springs nur ein weiteres logisches Kapitel in ihrer noch jungen und florierenden Karriere. Eine von Selbstbestimmung und Leidenschaft durchzogene Langrille, die ihr selbst Freude machte und anderen Freude bereitet. Bei all der fragilen Kreativität, die ihr Leben durchzieht, sind ihre anderen Interessen durchaus speziell. „Einerseits liebe ich es, an alten Autos zu schrauben. Ich hatte mal acht, jetzt sind es noch fünf“, lacht sie, „ich tune sie auch gerne und bastle herum. Wenn ich eines kaufe, geht es weniger um die Marke und mehr darum, ob es mich anspricht. Für mich ist Autofahren und daran arbeiten pure Entspannung. Außerdem spiele ich in der US-Women’s-League in Nashville Fußball. Ich in meinem Team Stürmerin, habe den Speed von meinem Vater geerbt. Leider bleibt mir dafür nur wenig Zeit.“ Wir hoffen in erster Linie, dass wir die zarte Stimme aus Nashville auch bald einmal live in Österreich sehen können.