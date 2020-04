Die Corona-Krise zieht immer weitere Kreise: Am Mittwochnachmittag hat nun auch der ORF bekannt gegeben, vorerst für drei Monate in Teilbereichen Kurzarbeit einzuführen. Welche Bereiche in welchem Ausmaß betroffen sind, steht noch nicht fest: Dies werde derzeit von den Direktionen geprüft und im Rahmen einer Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat festgelegt, hieß es.