Die Salzburger Ärztekammer ärgert sich über die Maskenpflicht in den Geschäften und vermisst diese in den Spitälern und Ordinationen. „Wir fordern, dass Bund, Länder und Sozialversicherungen keinesfalls auf schlechtere Hygienestandards in den Spitälern und Ordinationen bestehen, als im Lebensmittelhandel“, so Salzburgs Ärztekammerpräsident Karl Forstner.