„Es geht in die richtige Richtung. Aber es wäre falsch, jetzt locker zu lassen“, erklärte Platter. Dramatisch stellt sich indes die Lage am Arbeitsmarkt dar. Die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich im Vergleich zum März 2019 - 43.077 Menschen waren ohne Arbeit. Besonders betroffen: der Bereich Beherbergung und Gastronomie mit einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13.227 Personen bzw. einem Plus von 364,1 Prozent auf 16.860 Arbeitslose. Das Bundesland sei durch den starken Fokus auf den Tourismus besonders betroffen, so Platter. Durch das frühe Saisonende sei Tirol in diesem Bereich „überproportional getroffen“ worden, assistierte AMS-Chef Anton Kern.