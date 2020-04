Niemand von uns weiß, was die Zukunft bringt. Sie kommt ohnehin immer anders, als man denkt. Und selbst die Gegenwart haben wir nur in einem geringen Ausmaß in unserer Hand. Was wir aber in der Hand haben, ist unsere Reaktion auf das, was geschieht. Wir können versuchen, die Dinge mit Gelassenheit zu nehmen. Mit Gottvertrauen und Zuversicht. Im Wissen, dass alles vorübergeht. Denn heute ist morgen schon gestern.