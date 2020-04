„Wir wollen sicherstellen, dass den Eltern aus nicht durchgeführten Reisen, Veranstaltungen, Projektwochen etc. keine Nachteile entstehen“, so Minister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch. Zunächst müssten Eltern bzw. Schulen aber versuchen, mit den Vertragspartnern eine Verschiebung zu vereinbaren oder eine einvernehmliche Lösung auf Kulanzbasis zu erzielen, etwa mit dem Hinweis auf künftige Reisen. „Die Schulen waren treue Kunden und sie werden es auch wieder sein“, hieß es aus dem Ministerium.