6.40 Uhr: Die steirischen Feuwerwehren sind auch in der Krise rund um die Uhr für die Menschen im Einsatz. In den letzten 24 Stunden waren 45 Feuerwehren bei 41 Einsätzen in unserem Bundesland aktiv. So geriet am Mittwoch um 23.15 Uhr ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Gra-Andritz in Brand. Das Haus musste evakuiert werden. Fünf Fahrzeuge und 22 Mann der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Gottlob gab es keine Verletzten.