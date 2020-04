Infos werden nicht mehr weitergegeben

Laut mehreren Gesprächen, die die „Tiroler Krone“ mit niedergelassenen Ärzten im Tirol führte, liegt die Krux hierbei im am 16. März in Kraft getretenen Covid-19-Maßnahmengesetz begraben. Eine Ärztin aus dem Bezirk Kufstein erklärt dies folgendermaßen: „Ich wurde vom Bürgermeister informiert, wer in der Gemeinde infiziert ist. Seit der Covid-19-Verordnung werden aus Datenschutzgründen diese wichtigen Informationen nicht mehr weitergegeben. Da frage ich mich, ob die ärztliche Schweigepflicht keine Bedeutung mehr hat.“