Bereits vor tausenden von Jahren nutzten nomadische Wüstenvölker das Prinzip eines Wasserbetts: Sie vernähten Ziegenhäute und füllten diese mit Wasser. Diese Wasserpolster dienten ihnen in kalten Nächten als Wärmespender. Heute wird den Betten ein enorm großer Erholungsfaktor zugesprochen. Doch was ist an den Luxus-Betten tatsächlich dran?