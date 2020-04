Am Mittwoch haben rund 3500 außerordentliche Zivildiener ihren Dienst angetreten. Rund 800 von ihnen werden in Wien eingesetzt und in den nächsten Tagen den verschiedenen Trägereinrichtungen zugeteilt. Rund 160 sind direkt beim Roten Kreuz eingesetzt und haben am Vormittag ihre Ausrüstung übernommen. 80 von ihnen werden in Pflegeeinrichtungen des Roten Kreuzes arbeiten, 25 bei der Rettung, 20 in der Wohnungslosenhilfe, der verbleibende Rest in weiteren Einrichtungen des Roten Kreuzes.