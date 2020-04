Der Vorfall in der Trauner Au passierte schon am 27. März. Erst jetzt konnte ein 23-jähriger Linzer als Schläger von der Polizei ausgeforscht werden. Er war mit einem 49-jährigen Radfahrer aus Ansfelden über die gemeinsame Benutzung des Radweges in Streit geraten. Zuerst beschimpfte er seinen „Gegner“, dann flogen sogar die Fäuste. Nach mehreren Faustschlägen ins Gesicht, blieb der Radfahrer mit einem äußerst schmerzhaften Kieferbruch zurück. Der Fußgänger konnte vorerst unerkannt flüchten.