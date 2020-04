„Krone“:Vor vier Tagen antworteten Sie auf die Frage, ob wir bald alle mit Masken herumlaufen, mit Nein. Jetzt kommt die Maskenpflicht im Supermarkt, und das soll nur der Anfang sein. Woher der Sinneswandel?

Rudolf Anschober: Das Coronavirus ist völlig neu. Auch die Wissenschaft hat tagtäglich neue Erkenntnisse. Von dort ist in den letzten Tagen auch eine Veränderung in der Bewertung dieses einfachen Mund-Nasen-Schutzes ausgegangen. Dieser Schutz ist aus meiner Sicht etwas, wo wir jetzt einmal in einem Lernprozess sind. Kulturell ist das im Gegensatz zu Asien ja völlig neu für uns alle.