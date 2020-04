Mangel an Reagenzien

Der höchste Tageswert, der erreicht werden konnte, lag demnach bei 3691, der am Samstag ausgewiesen wurde. Schuld an dieser mäßigen Entwicklung dürfte ein anhaltender Mangel an Reagenzien in Österreich sein, die am Weltmarkt aufgrund der Corona-Pandemie umkämpft sind und ohne die sich keine Testverfahren durchführen lassen. Das Gesundheitsministerium verwies am Wochenende darauf, dass außerdem etliche kleine Labors noch nicht direkt mit dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS) verbunden wären. Nur Positivtests würden sofort eingemeldet, aufgrund der Verzögerungen bei Negativtests könne die Statistik daher nur bedingt die aktuelle Situation abbilden.