Mehr als 1,2 Millionen Motoren waren im BMW-Werk in Steyr im Jahr 2018 hergestellt worden. MIt 4500 Mitarbeitern ist der Standort des Premium-Autoherstellers auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und in Oberösterreich. Doch aufgrund der Coronakrise ist die Produktion in der Eisenstadt am 20. März zum Erliegen gekommen - und wird bis auf weiteres auch nicht hochgefahren.