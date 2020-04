Pizarro bestritt in seiner Zeit in Deutschland 327 Spiele für den FC Bayern München (125 Tore, 53 Vorlagen) und 317 Partien für Werder Bremen (153 Tore, 53 Vorlagen). Bei einem kurzen Zwischenstopp beim 1. FC Köln in der Saison 2017/18 gelang dem Stürmer ein Tor und eine Vorlage bei 16 Einsätzen.