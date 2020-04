Egal ob mit Foto- oder Handykamera - das Bild muss technisch nicht perfekt sein. In erster Linie geht es um den Spaß beim Fotografieren. Die fertigen Bilder bitte an office@fotostube.at - mit Angabe von Name und Alter - mailen. Die Fotos können jeweils bis Freitag 18 Uhr eingereicht werden, die Teilnahme ist natürlich kostenlos! Wer mag, kann seine Werke auch auf Instagram mit dem Hashtag #fotostubechallenge posten. Jeweils am Sonntagnachmittag werden je nach Altersgruppe (Volksschule/Unterstufe) die drei besten, witzigsten, originellsten Fotos gekürt.