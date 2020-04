Nur eine Woche hatte Prinz Charles nach der Diagnose, dass er an Covid-19 erkrankt ist, in Quarantäne verbringen müssen. Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. und künftige König hatte nur milde Symptome, die offenbar schnell ausgeheilt sind. Jetzt meldete sich der Prinz auf Instagram und Twitter mit einem fast vierminütigen Video, in dem er über die Erkrankung spricht.