Trauriger Rekord an Todesfällen am Dienstag

Erst am Dienstagabend musste Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon einen dramatischen Anstieg an Todesopfern, die sich mit dem Virus infiziert hatten, bekannt geben. Es habe 499 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gegeben. Ein trauriger Rekord seit dem Ausbruch der Pandemie in Frankreich. 34 Prozent der Intensiv-Patienten seien unter 60 Jahre alt.