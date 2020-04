Die Tiroler FPÖ hat am Mittwoch gefordert, dass die in Tirol geltenden Quarantäne-Beschränkungen an jene des Bundes angeglichen werden. Ausgenommen davon sollten aber weiterhin die isolierten Orte im Paznauntal, St. Anton, St. Christoph und Sölden bleiben, hieß es in einer Aussendung.