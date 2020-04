52,5 Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr, insgesamt 562.522 Menschen ohne Job: Es sind Horrorzahlen, die die Job-Statistik für den März ausweist. Und historische Höchstwerte: So viele Menschen waren in Österreich zuletzt 1946 arbeitslos. Die Regierung hat in den vergangenen Tagen mehrere teils zig Milliarden Euro schwere Hilfspakete in der beispiellosen Corona-Krise geschnürt, am Mittwoch stockte sie neuerlich auf: Der Härtefallfonds wird auf zwei Milliarden Euro verdoppelt, für Bankkredite soll Ende der Woche ein „Schuldenmoratorium“ kommen.