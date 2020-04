In einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte ein Streit zweier Ehepartner in St. Valentin im Bezirk Amstetten. Der 53-Jährigen passte es nämlich nicht, dass sich ihr Mann (46) trotz Ausgehbeschränkungen noch regelmäßig auf das ein oder andere Bier mit seinem besten Freund trifft. Negativer Höhepunkt des Streits: Der Mann packte die Frau am Hals und schubste sie. Zwar lief der 46-Jährige dann davon und alarmierte selbst die Polizei, an den Folgen für ihn ändert das nichts: Betretungsverbot! „Das ist leider nur einer von spürbar mehr Fällen von häuslicher Gewalt in der aktuellen Corona-Krise“, heißt es seitens der Polizei. Zwar gebe es derzeit noch keine validen Ergebnisse, die den Anstieg statistisch belegen, der Erfahrungswert der Exekutivbeamten in vielen Bezirken in Niederösterreich ist aber eindeutig.