Die Coronakrise schlägt jetzt auf den Arbeitsmarkt durch. „Erstmals seit drei Jahren ist in den vergangenen Wochen die Zahlt der Arbeitslosen in Niederösterreich wieder gestiegen“, so AMS-Leiter Sven Hergovich. Und zwar kräftig: Das Plus im Jahres-Vergleich beträgt 50,7 Prozent – in absoluten Zahlen bedeutet dies: 78.440 Menschen suchen hier derzeit einen Job.