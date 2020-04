Ex-Kombinations-Weltmeister Bernhard Gruber tastet sich zwei Wochen nach der Einsetzung eines Herzkranzgefäß-Stents langsam wieder an körperliche Belastungen heran. Vorläufig sind dies Spaziergänge, ein wenig Treppensteigen und Gehen am Laufband, wie Gruber in einem ÖSV-Videointerview sagte. Leichtes Training sei ab nächster Woche möglich, bis dahin müsse er sich schonen, so der 37-Jährige.