Schon klar: Gesundheitspolitische Fragen liegen in der Kompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten. Das macht im Alltag auch Sinn. Inmitten dieser globalen Pandemie zeigt es aber, wie handlungsunfähig die Europäische Union bei wirklich existentiellen Fragen ist. Denn wenn eine Gemeinschaft es nicht einmal schafft, in einer Situation zusammenzustehen, in der es um Leben oder Tod geht - wofür braucht es sie dann?