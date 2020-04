Heute wurde dem Gesundheitsservice der Stadt Linz bekannt, dass die Leiterin des städtischen Kindergartens Commendastraße in Linz-Urfahr positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Erste Erhebungen haben ergeben, dass die Leiterin, mit Wohnsitz in Urfahr-Umgebung, zuletzt am 25.3. Kontakt zu sechs weiteren Pädagoginnen hatte, die derzeit alle nicht im Dienst sind. Mit den anwesenden zehn Kindern bestand kaum Kontakt