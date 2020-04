Ansteckung über Haustiere unwahrscheinlich

Anders wie bei der Katze in Belgien zeigte das Tier in Hongkong keine Symptome, gab die Behörde für Landwirtschaft und Fischerei bekannt. Man solle allerdings nicht in Panik geraten und seine Haustiere aus Angst vor dem Virus aussetzen. Experten haben noch keinen Beweis dafür gefunden, dass eine Ansteckung von Tier zu Mensch möglich ist.