Obst- und Gemüseeinkauf per Drive-In in Wien

Um die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus zu unterstützen, beschreitet das Obsthaus Haller neue Wege. Da das Wiener Großhandelsunternehmen wegen der großen Nachfrage an Obst und Gemüse nicht all seinen Kunden eine Hauszustellung anbieten konnte, ließ man sich eine kreative Aktion einfallen, um Menschen dennoch eine Möglichkeit zum Einkauf zu ermöglichen - ohne nahen Kontakt zu anderen. So lud das Obsthaus Haller gemeinsam mit der Großmarkt Wien GmbH letzten Samstag zur Gemüse- und Obstabholung im Drive-In-System.