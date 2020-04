Belegschaft kann aufatmen

Der Bedarf könnte nicht höher sein: Laut Gesundheitsminister Olivier Veran werden in Frankreich pro Woche 40 Millionen Masken verbraucht. Mehr als eine Milliarde ist nun nachbestellt worden. Seine 4500 Mitarbeiter will Chanel indes weiter beschäftigen. Die französische Belegschaft kann also zumindest vorerst aufatmen: Das Unternehmen wird keine Kurzarbeit für die Mitarbeiter beantragen.