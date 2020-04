In Stuhlfelden ist am Dienstagabend ein 29-jähriger Zimmerer verunglückt. Der Mann dürfte beim Arbeiten auf dem steilen Dach eines Bauernhofs ausgerutscht sein. Er stürzte zwar in ein Sicherheitsnetz, dieses bewahrte den Handwerker aber nicht davor, etwa sechs Meter tief auf den Boden zu fallen.