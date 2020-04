Stayhome and seed your greens!

Pflanzen machen das eigene zu Hause nicht nur wohnlicher, sie können sich sogar positiv auf die Gesundheit auswirken. Sogenannte Superfoods wie Kresse, Minze oder Sonnenblumenkerne lassen sich bequem im eigenen Garten, auf dem Balkon oder sogar auf der Fensterbank anpflanzen. Dabei hat die heimische Ernte nicht nur einen hohen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen, sie schmeckt auch noch richtig lecker, z.B. als Topping für Salate, Bowls und Smoothies. In Zeiten, in denen wir überwiegend daheim sind, ist Urban Gardening die ideale Beschäftigung gegen Langeweile und mit Langzeitwirkung, so mydays, selbst Anbieter zahlreicher Workshops.