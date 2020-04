In Zeiten der Corona-Krise sind Videokonferenzen unabdingbar für viele Firmen. Eine Chefin in den USA hatte aber - sehr zur Freude ihrer Mitarbeiter, die den Fail via Twitter publik machten - wohl Schwierigkeiten mit der Technik: Sie nahm als Kartoffel an einem Meeting teil - und bewies damit Humor. „Ich bin froh, dass dies die Leute in Zeiten wie diesen zum Lachen bringt. Bitte bleibt zu Hause und sicher gepflanzt!“, so die „Kartoffel-Chefin“ in einer Replik via Twitter.