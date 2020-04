Wie Innungsmeister Günther Plaickner beklagt, würden immer mehr Menschen einen Haarschnitt in den eigenen vier Wänden einfordern: „Ein solches Verhalten ist eine große Gefahr für die Gesundheit, höchst fahrlässig, unbedacht und darüber hinaus auch strafbar.“ Plaickner appelliert an die Vernunft der Kundinnen und Kunden und an die Solidarität aller Friseurinnen und Friseure: „Die Gesundheit hat oberste Priorität, wir alle müssen dazu beitragen, das Risiko der Verbreitung des Coronavirus so gering wie möglich zu halten! Wer das missachtet, gefährdet die Gesundheit der Menschen und schadet letztlich auch der Branche. Wenn wir uns alle vernünftig verhalten, werden wir diese Krise gemeinsam meistern.“