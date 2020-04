92-Jähriger färbt Gattin erstmals selbst die Haare

Da ein Friseurbesuch in naher Zukunft vor allem für Personen in der Risikogruppe nicht möglich ist, sprang kurzer Hand ihr gleichaltriger Ehemann ein. Äußerst bemüht schnappte er sich Pinsel und Farbe und legte selbst Hand an. Seine Gattin beobachtete ihn dabei mit einem Handspiegel und gab wertvolle Tipps.

Auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht ganz so wie beim Friseur des Vertrauens aussieht, ist Yeal überglücklich über diesen Liebesbeweis. Und der ist ja auch viel wichtiger als schön gefärbtes Haar.