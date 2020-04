Alle Einnahmen, die durch den Verkauf des noch bis 7. April erhältlichen Pakets erlöst werden, gehen an Wohltätigkeitsorganisationen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie, Zu den „Spieleperlen“ für den PC (via Steam) im Bundle zählen unter anderem „The Witness“, „Superhot“, „Fahrenheit“, „Darksiders“ und „Darksiders II“, „Sniper Elite 3“, „Brothers“, „Worms Revolution“, „Tropico 4“, „Brütal Legend“, „Agents of Mayhem“ oder „Psychonauts“.