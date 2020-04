Tirol am stärksten betroffen, Wien am wenigsten

Die steigende Arbeitslosigkeit macht sich natürlich in allen Bundesländern bemerkbar, am stärksten ist der Zuwachs der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer im Vergleich zum Vorjahresmonat in Tirol - hier kletterte die Zahl um 174 Prozent auf 45.147. In Salzburg gab es ein Plus von 112 Prozent auf 31.077, in der Steiermark wurde ein Anstieg von knapp 72 Prozent auf 71.011 verzeichnet.