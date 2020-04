Marathon-Verhandlungen um 35-Stunden-Woche

Die KV-Verhandlungen liefen bereits seit November. Die Gewerkschaften gingen mit der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich in die Gespräche, die Arbeitgeber lehnten das immer wieder ab und argumentierten dabei mit dem ohnehin bestehenden Personalmangel in der Pflege. Am 10. März hätte nach einer ergebnislosen siebenten Verhandlungsrunde eine große Protestveranstaltung in Wien stattfinden sollen, nach dem Corona-bedingten Veranstaltungsverbot wurde diese abgesagt. Eine Woche später wurden die Verhandlungen wegen der Corona-Krise offiziell ausgesetzt.