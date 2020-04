Aus, laut Polizei, unbekannter Ursache krachte eine 31-jährige Lenkerin am Dienstagabend mit dem Pkw in eine Leitschiene und in eine Betonleitwand auf der Westautobahn A1 bei Salzburg Mitte. Die Polin blieb bei dem Unfall unverletzt, am Auto entstand jedoch Totalschaden. Der Alkomattest ergab 1,7 Promille.