Am Freitag, dem 27. März, wurde der Frau die Heimreise versprochen. Am Sonntag, dem 29. März, könne sie abreisen, hieß es. „Das wurde dann wieder verschoben. Jetzt sieht es so aus, als dürfte ich in den nächsten 48 Stunden abreisen“, schilderte die Burgenländerin am Montag. Am Dienstag teilte die Frau dann mit, dass sie sich auf der Rückreise befinde.