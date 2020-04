Eine außergewöhnliche Entdeckung haben Wissenschaftler in der Nähe der Westantarktis gemacht: In bis zu 30 Metern Tiefe unter dem Meeresboden sind sie auf die Spuren von Nadelhölzern und Baumfarnen gestoßen. Der gemäßigte Regenwald wuchs dort vor 90 Millionen Jahren, in der mittleren Kreidezeit, die als Zeitalter der Dinosaurier gilt, berichtete am Mittwoch das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven.