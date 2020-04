Um exakt 2.41 Uhr setzte jene AUA-Maschine in der Nacht auf Mittwoch am Flugfeld in Wien-Schwechat auf, die knapp 300 Passagiere von Sydney aus heimgeflogen hatte. Mit an Bord: 6,3 Tonnen Fracht - unter anderem befanden sich darunter jede Menge medizinische Schutzhandschuhe.