„Während in Tirol die Maßnahmen gefühlt im Minutentakt verschärft wurden, ging in Berlin das Leben in gewohnten Bahnen weiter“, erzählt Bensi. Erst seit 23. März gibt es auch in der deutschen Hauptstadt Ausgangsbeschränkungen. „Die Menschen halten sich zunehmend daran“, berichten die Wahlberliner. Dennoch, so ihr Eindruck, nicht so sehr wie in Tirol. „Manchmal würde ich mir wünschen, dass Merkel genauso durchgreift wie es Kurz macht. Welcher der bessere Weg ist, wird man aber erst im Nachhinein erfahren“, sagt der 30-Jährige.