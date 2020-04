Die Krankenhäuser sind völlig überlastet. In manchen Stadtteilen wartet man bis zu sechs Stunden auf die Rettung. Dazu sorgte zuletzt ein Video für Aufregung, das einen Gabelstapler zeigt, der vor einem Krankenhaus in Brooklyn Leichen in einen Kühllaster verlädt - New York befindet sich im Ausnahmezustand!