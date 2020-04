„Derzeit ist halt alles ein Drahtseilakt, vor allem die Kommunikation“, erkennt Präsident Martin Bruckner, dass auch der größte Klub des Landes an seine Grenzen stößt. „Jeder will helfen, mehr tun. Aber wir können nur informieren und ablenken“, so Bruckner zur “Krone„. Was ihn freut: „Der Zusammenhalt ist enorm, da wurden schon viele Barrieren niedergerissen. Das bleibt bestehen.“