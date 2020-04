Nur 367 Minuten hat Stefan Lainer von den 29 Gladbacher Spielen verpasst. Wegen Blessuren, einer Gelbsperre. Das, zwei Einberufungen ins Kicker-Team der Runde, der Aufstieg zum Publikumsliebling und die Vergleiche mit Fohlen-Legende Berti Vogts - auch der „Terrier“ war Rechtsverteidiger - sind nur ein paar Beweise dafür, wie schnell der 27-Jährige nach dem Salzburg-Abgang im Sommer 19 in der Bundesliga angekommen ist: „Die Leute mögen es, wenn einer Vollgas gibt. So werden sogar Fehler verziehen“, erzählte „Steve“ der „Krone“ gestern am Telefon aus Meerbusch.