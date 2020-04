Lindsay Lohan hat sich mit einem Video und der Botschaft „I‘m Back!“ in den Sozialen Medien zurückgemeldet. In dem 30-Sekunden-Clip kommen Momente von Lohans Karriere vermischt mit Fernsehmaterial von Paparazzi und Tanzszenen vor. Am Ende sagt sie: „Da bin ich wieder.“ Dazu stellte sie einen Link zur Vorbestellung ihrer neuen Single. Doch damit stößt sie bei ihren Fans nicht unbedingt nur auf Begeisterung.