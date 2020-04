„Ich würde nichts an mir ändern, selbst wenn ich könnte. Ich trage die Jeans, die ich will und lebe so, dass es möglich ist“, verriet Heidi Klum im Interview mit dem Magazin. Das heißt konkret, dass für Klum die richtige Ernährung heutzutage kein Zwang mehr ist: „Ich habe mir angewöhnt, mir die richtigen Sachen herauszusuchen. Dann brauch ich nicht dagegen ankämpfen.“